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КШЕ: Поточна хвиля епідемії Covid-19 може захопити початок 2022 року

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:42
КШЕ: Поточна хвиля епідемії Covid-19 може захопити початок 2022 року
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Експерти Київської школи економіки прогнозують, що поточна хвиля епідемії Covid-19 в Україні може тривати довше, ніж весняна, і захопити початок 2022 року.

Джерело: керівник центру економіки охорони здоров'я КШЕ Юрій Ганиченко на щотижневому онлайн-брифінгу 26 жовтня

Пряма мова Ганиченка: "Поточна хвиля епідемії у Європі уже перетнула максимальну позначку весняної хвилі європейської. Тобто Європа вже вийшла на пікові свої значення попередньої хвилі весняної, і Україна вийшла теж.  

Протяжність поточної хвилі може бути довшою ніж попередня. Попередня тривала 72 дні, зараз вона може тривати довше, тобто зайти і на початок 2022 року".

 
скриншот з трансляції

Деталі: За словами Ганиченка, у середньому під час минулого спалаху коронавірусу області перебували у "червоній" зоні 37 днів (діапазон становив від 22 до 63 днів). 

 
скриншот з трансляції

Він припустив, що наразі поширення штаму "дельта" може призвести до того, що регіони можуть перебувати у "червоній" зоні довше.

КШЕ очікує, що з "червоних" зон усі регіони можуть вийти вже на початку січня, водночас Ганиченко додав, що все залежатиме від того, як проявлятиме себе штам "дельта".

Він також зазначив, що смертність в Україні вже вийшла на пікові значення і становить у середньому 485 осіб на добу. Також в Україні зафіксували новий рекорд з початку пандемії – 734 особи померлих за добу.

При цьому Ганиченко додав, що КШЕ не переглядатиме своїх прогнозів щодо смертності від коронавірусу до кінця року і очікує, що вона буде в межах від 68 до 92 тисяч осіб на кінець року.

Ліжка з киснем станом на кінець жовтня зайняті на 66%. Пікового навантаження на систему охорони здоров’я КШЕ очікує у середині листопада.

Ганиченко відзначив позитиву тенденцію зростання темпів вакцинації.

За його словами, Україна перевищили середні темпи вакцинації у Європі і світі – за останній тиждень в Україні приріст становить +2,7% вакцинованого населення (принаймні одною дозою), в Європі максимальний такий показник становить 2,6%, в світі – 1,7%.  

Експерт нагадав, що ризик смерті від Covid-19 серед повністю вакцинованих в 11 разів менший, ніж у тих, хто не робив щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:  

  • Експерти КШЕ прогнозують Україні по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді.
  • За добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 734 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 939 осіб, одужали 9 738 осіб.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
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