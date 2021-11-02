Стало відомо, як у Зе-команді відбирають кандидатів на міністрів

Кандидатів на міністрів у нинішній владі пропонують кілька "кадрових центрів" – прем’єр Денис Шмигаль, Офіс президента та дует топів "Слуги народу" – Давид Арахамія і Олександр Корнієнко, але остаточне рішення приймає президент Володимир Зеленський.

Джерело: стаття "Української правди" "Кабмін з кількома змінними. Кого Зеленський вижене з уряду"

Пряма мова одного з депутатів СН, який пробувався на такий "конкурс": "Звонить або перестріває тебе, скажімо, Давид, і каже: слухай, не хочеш в уряд від нас? І тоді вони з Корнієнком тебе починають розпитувати, пробивати. І якщо ти ок, то вони уже пропонують тебе Банковій".

Деталі: За словами співрозмовників УП, якщо якась кандидатура отримує добро у керівництві СН, у прем’єра, і головне – на Банковій, далі такого претендента екзаменує так звана "мала фракція": лідери СН, 15 заступників Арахамії та глави комітетів від "слуг".

Таке засідання щодо теперішніх кандидатів в уряд, за даними УП, відбулося в середині минулого тижня.

За словами одного з членів "малої фракції" СН, тепер претенденти на крісла в Кабміні мають пройти співбесіду на Банковій. Він підкреслив, що там "дуже важливо предметно говорити із Зе, бо він дуже прискіпливий тепер, і просто пропетляти з ним не вийде".

Розповідають, що, крім самого Зеленського, урядовців на Банковій затверджує глава Офісу Андрій Єрмак та прем’єр Шмигаль.

Дослухається президент також до думки свого першого помічника Сергія Шефіра та заступника Єрмака Кирила Тимошенка.

Але загалом саме Зеленський вирішує, кого прем’єр запропонує, а Рада призначить в Кабмін.

Один з лідерів "слуг" розповів, що фракція хоче просувати в уряд своїх депутатів і голів комітетів, щоб на їхнє місце заходили наступні списочники.

За словами "слуги", так вони "виростять своїх депутатів, проженуть найкращих через уряд, і більше людей обкатають в Раді".

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