Один з "хлопчиків" зі справи Гладковського знову працює з "Укроборонпромом"
Фігурант так званої "справи Свинарчуків" та бізнес-партнер Ігоря Гладковського Віталій Жуков співпрацює з "Укроборонпромом".
Джерело: "Укроборонпром"
Деталі: Згідно з даними концерну, на шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.
Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ "Вектор-В", керівником якого є Віталій Жуков.
Довідково: Жуков – один з фігурантів корупційних схем, бізнес-партнер Гладковського-молодшого.
Наразі Віталій Жуков уже визнаний винним у зловживанні впливом, але звільнений від відповідальності через строки давності. У цій справі йшлось про надання Житомирському бронетанковому заводу 7 мільйонів гривень допомоги від держави, які одразу використали для оплати рахунків, пов’язаних із бізнесом Жукова.
Водночас у судах розглядаються ще дві справи щодо нього: про несплату податків та хабаря для директора одного з оборонних заводів.
Через молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько "хлопчики". Бізнес "хлопчиків" роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії.
Володимир Зеленський, ще бувши кандидатом на посаду президента, заявляв, що схеми в оборонці – це "кабздєц".
Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому
Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1
Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2
Передісторія:
- Мова йде про схему розкрадання державних коштів в оборонному секторі, кураторами якої, як свідчило журналістське розслідування "Bihus.info", були перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор та його бізнес-партнери – Андрій Рогоза та Віталій Жуков, який у 2012 році почав працювати в "Укроборонпромі".
- За даними журналістів, у 2015 році Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.
- 29 квітня 2020 року Жукову повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави – 5 млн 255 тис. гривень.
- У березні 2021 року ВАКС звільнив від відповідальності Жукова.