Один з "хлопчиків" зі справи Гладковського знову працює з "Укроборонпромом"

Фігурант так званої "справи Свинарчуків" та бізнес-партнер Ігоря Гладковського Віталій Жуков співпрацює з "Укроборонпромом".

Джерело: "Укроборонпром"

Деталі: Згідно з даними концерну, на шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.

Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ "Вектор-В", керівником якого є Віталій Жуков.

Довідково: Жуков – один з фігурантів корупційних схем, бізнес-партнер Гладковського-молодшого.

Наразі Віталій Жуков уже визнаний винним у зловживанні впливом, але звільнений від відповідальності через строки давності. У цій справі йшлось про надання Житомирському бронетанковому заводу 7 мільйонів гривень допомоги від держави, які одразу використали для оплати рахунків, пов’язаних із бізнесом Жукова.

Водночас у судах розглядаються ще дві справи щодо нього: про несплату податків та хабаря для директора одного з оборонних заводів.

Через молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько "хлопчики". Бізнес "хлопчиків" роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії.

Володимир Зеленський, ще бувши кандидатом на посаду президента, заявляв, що схеми в оборонці – це "кабздєц".

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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