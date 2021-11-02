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Один з "хлопчиків" зі справи Гладковського знову працює з "Укроборонпромом"

Вівторок, 2 листопада 2021, 10:43
Юрій Гусєв (посередині) та Віталій Жуков (праворуч) фото "Укроборонпром"

Фігурант так званої "справи Свинарчуків" та бізнес-партнер Ігоря Гладковського Віталій Жуков співпрацює з "Укроборонпромом".

Джерело: "Укроборонпром"

Деталі: Згідно з даними концерну, на шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.

Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ "Вектор-В", керівником якого є Віталій Жуков.

Довідково: Жуков – один з фігурантів корупційних схем, бізнес-партнер Гладковського-молодшого.

Наразі Віталій Жуков уже визнаний винним у зловживанні впливом, але звільнений від відповідальності через строки давності. У цій справі йшлось про надання Житомирському бронетанковому заводу 7 мільйонів гривень допомоги від держави, які одразу використали для оплати рахунків, пов’язаних із бізнесом Жукова.

Водночас у судах розглядаються ще дві справи щодо нього: про несплату податків та хабаря для директора одного з оборонних заводів.

Через молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько "хлопчики". Бізнес "хлопчиків" роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії. 

Володимир Зеленський, ще бувши кандидатом на посаду президента, заявляв, що схеми в оборонці – це "кабздєц".

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Передісторія:

  • Мова йде про схему розкрадання державних коштів в оборонному секторі, кураторами якої, як свідчило журналістське розслідування "Bihus.info", були перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор та його бізнес-партнери – Андрій Рогоза та Віталій Жуков, який у 2012 році почав працювати в "Укроборонпромі".
  • За даними журналістів, у 2015 році Гладковський-молодший  разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.
  • 29 квітня 2020 року Жукову повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави –  5 млн 255 тис. гривень.
  • У березні 2021 року ВАКС звільнив від відповідальності Жукова.

Українська правда
Теми: УкроборонпромГладковськийЗбройні сили


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