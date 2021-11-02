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Рада планує посилити відповідальність за підробку довідок про вакцинацію

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:31

Народні депутати проголосували у першому читання за законопроєкт, яким пропонується посилити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали 282 народних депутата.

Документ прийняли за основу із скороченням строку підготовки до другого читання.

До кримінального кодексу України пропонують додати статтю 321-3 щодо підроблення документів, що стосуються щеплень.

Зокрема, за використання підроблених документів щодо вакцинації проти "особливо небезпечних інфекційних хвороб" пропонують карати штрафом від 17 до 34 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до 2 років.

За внесення медпрацівником неправдивої інформації про вакцинацію до медичної документації пропонують карати штрафом від 34 до 68 тисяч гривень або позбавленням волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (1-3 роки).

Виготовлення з метою збуту і збут підроблених документів про вакцинацію хочуть карати штрафом 85 тисяч до 170 тисяч грн або позбавленням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо:

  • Київ із 1 листопада перебуває в червоній зоні епідемічної небезпеки, у столиці посилено обмеження: в громадський транспорт, заклади харчування, спортзали й кінотеатри можна зайти лише з сертифікатом про вакцинацію проти Covid-19 чи негативним ПЛР-тестом давністю не більше трьох діб. Школам рекомендовано працювати дистанційно.
  • В Україні викрили шахраїв, котрі створили фейкову "Дію" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусВерховна Рада


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