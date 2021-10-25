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Шахраї створили фейкову "Дію", щоб підробляти ковід-сертифікати – міністр

Понеділок, 25 жовтня 2021, 14:44
фото: сайт "Дія"

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейковий застосунок "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Джерело: Telegram-канал Федорова

Пряма мова: "Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk).

Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейковий паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми. Звичайно ж, документи не валідуються через QR".

Деталі: За словами міністра, той, хто купує подібні "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".

Федоров зазначив, що дав завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого" а, організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками.

Передісторія:

  • Наприкінці червня Мінцифри повідомило про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія" з 1 липня (для iOS).
  • У серпні цього року міністерство запустило тестування ковід-сертифікатів у "Дії" для пристроїв на Android.

Українська правда
Теми: ДіяФедоровCovid-2019коронавірусвакцинація


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