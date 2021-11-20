Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Нідерландах Covid-протести переросли у заворушення, поліція застосувала зброю

Субота, 20 листопада 2021, 04:47
фото: AFP

У Нідерландах поліція здійснила постріли та застосувала водомети після того, як у Роттердамі почалися заворушення під час Covid-протестів.

Джерело: ВВС, Reuters

Деталі: Протестувальники кидали в поліцейських каміння і запалювальними сумішами, а також підпалили їхні автомобілі.

Сотні протестувальників зібралися, щоб виразити гнів щодо карантинних обмежень уряду, які передбачають обов’язкові ковід-сертифікати і заборону феєрверків у новорічну ніч.

Поліція робила попереджувальні постріли та прямі постріли, "тому що ситуація була небезпечною для життя", - сказав представник поліції.

Внаслідок пострілів щонайменше двоє людей отримали поранення.

У Роттердамі введено надзвичайний стан, а його головну станцію закрили через насильство.

Через кидання запалювальних сумішей протестувальниками згоріли два автомобілі поліції.

Нагадаємо: Минулого тижня Нідерланди запровадили нові обмеження у зв’язку зі зростанням випадків захворювання.

Ці заходи означають, що ресторани та магазини мають зачинятися раніше, а спортивні заходи мають проходити за зачиненими дверима.

Після оголошення заходів у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією.

Протестувальники в Роттердамі висловили своє несхвалення пропозицією уряду запровадити "перепусток здоров'я" для тих, хто щеплений від коронавірусу або одужав від хвороби.

Раніше уряд, як і рік тому, заборонив феєрверки 31 грудня. Заборона повинна запобігти "додатковому навантаженню на охорону здоров'я".

Теми: Нідерландикарантинмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами

Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах

фото, відео, оновленоМітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

фото, доповнено"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну

Усі новини...
Нідерланди
У Львівського симфонічного оркестру на гастролях у Європі вкрали ріжок, гобой і трубу
Royal Dutch Shell стане податковим резидентом Британії і скоротить назву
Нідерланди змінили правила в'їзду з України через рішення про "червону зону"
Останні новини
23:55
Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи
23:28
У Білорусі повідомили про госпіталізацію близько 100 мігрантів, у тому числі з Covid
22:44
Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами
22:11
Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку
21:30
Спікеру польського Сенату надіслали посилку з вибухівкою
20:48
Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах
20:37
Новини економіки: незаконне призначення в магістральних газопроводах, імпорт з Білорусі
20:16
доповненоУ поліції прокоментували "непорозуміння" біля ОП
19:37
Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу
19:20
У Британії виключають обов’язкову вакцинацію від Covid для всього населення
Усі новини...