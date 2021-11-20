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У Нідерландах Covid-протести переросли у заворушення, поліція застосувала зброю

Субота, 20 листопада 2021, 03:47
У Нідерландах Covid-протести переросли у заворушення, поліція застосувала зброю
фото: AFP

У Нідерландах поліція здійснила постріли та застосувала водомети після того, як у Роттердамі почалися заворушення під час Covid-протестів.

Джерело: ВВС, Reuters

Деталі: Протестувальники кидали в поліцейських каміння і запалювальними сумішами, а також підпалили їхні автомобілі.

Сотні протестувальників зібралися, щоб виразити гнів щодо карантинних обмежень уряду, які передбачають обов’язкові ковід-сертифікати і заборону феєрверків у новорічну ніч.

Поліція робила попереджувальні постріли та прямі постріли, "тому що ситуація була небезпечною для життя", - сказав представник поліції.

Внаслідок пострілів щонайменше двоє людей отримали поранення.

У Роттердамі введено надзвичайний стан, а його головну станцію закрили через насильство.

Через кидання запалювальних сумішей протестувальниками згоріли два автомобілі поліції.

Нагадаємо: Минулого тижня Нідерланди запровадили нові обмеження у зв’язку зі зростанням випадків захворювання.

Ці заходи означають, що ресторани та магазини мають зачинятися раніше, а спортивні заходи мають проходити за зачиненими дверима.

Після оголошення заходів у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією.

Протестувальники в Роттердамі висловили своє несхвалення пропозицією уряду запровадити "перепусток здоров'я" для тих, хто щеплений від коронавірусу або одужав від хвороби.

Раніше уряд, як і рік тому, заборонив феєрверки 31 грудня. Заборона повинна запобігти "додатковому навантаженню на охорону здоров'я".

Теми: Нідерландикарантинмітинги
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