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В Нидерландах Covid-протесты переросли в беспорядки, полиция применила оружие

Суббота, 20 ноября 2021, 04:47
фото: AFP

В Нидерландах полиция произвела выстрелы и применила водометы после того, как в Роттердаме начались беспорядки во время Covid-протестов.

Источник: ВВС, Reuters

Детали: Протестующие бросали в полицейских камни и зажигательными смесями, а также подожгли их автомобили.

Сотни протестующих собрались, чтобы выразить гнев по поводу карантинных ограничений правительства, предусматривающих обязательные ковид-сертификаты и запрет фейерверков в новогоднюю ночь.

Полиция производила предупредительные выстрелы и прямые выстрелы, "так как ситуация была опасной для жизни", - сказал представитель полиции.

В результате выстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.

В Роттердаме введено чрезвычайное положение, а его главную станцию закрыли из-за насилия.

Из-за бросания зажигательных смесей протестующими сгорели два автомобиля полиции.

Напомним: На минувшей неделе Нидерланды ввели новые ограничения в связи с ростом случаев заболевания.

Эти мероприятия означают, что рестораны и магазины должны закрываться раньше, а спортивные мероприятия должны проходить за закрытыми дверями.

После объявления мероприятий в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Протестующие в Роттердаме выразили свое неодобрение предложением правительства ввести "пропуск здоровья" для тех, кто привит от коронавируса или выздоровел от болезни.

Ранее правительство, как и год назад, запретило фейерверки 31 декабря. Запрет должен предотвратить "дополнительную нагрузку на здравоохранение".

Темы: Нидерландыкарантинмитинги
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