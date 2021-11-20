В Нидерландах Covid-протесты переросли в беспорядки, полиция применила оружие
В Нидерландах полиция произвела выстрелы и применила водометы после того, как в Роттердаме начались беспорядки во время Covid-протестов.
Детали: Протестующие бросали в полицейских камни и зажигательными смесями, а также подожгли их автомобили.
Сотни протестующих собрались, чтобы выразить гнев по поводу карантинных ограничений правительства, предусматривающих обязательные ковид-сертификаты и запрет фейерверков в новогоднюю ночь.
Полиция производила предупредительные выстрелы и прямые выстрелы, "так как ситуация была опасной для жизни", - сказал представитель полиции.
В результате выстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.
В Роттердаме введено чрезвычайное положение, а его главную станцию закрыли из-за насилия.
Из-за бросания зажигательных смесей протестующими сгорели два автомобиля полиции.
Напомним: На минувшей неделе Нидерланды ввели новые ограничения в связи с ростом случаев заболевания.
Эти мероприятия означают, что рестораны и магазины должны закрываться раньше, а спортивные мероприятия должны проходить за закрытыми дверями.
После объявления мероприятий в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией.
Протестующие в Роттердаме выразили свое неодобрение предложением правительства ввести "пропуск здоровья" для тех, кто привит от коронавируса или выздоровел от болезни.
Ранее правительство, как и год назад, запретило фейерверки 31 декабря. Запрет должен предотвратить "дополнительную нагрузку на здравоохранение".