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Covid у Європі: Україна і Польща – у трійці лідерів за добовою смертністю

Субота, 20 листопада 2021, 05:16
Covid у Європі: Україна і Польща – у трійці лідерів за добовою смертністю
фото: Ельдар Сарахман, УП

18 листопада у світі діагностували майже 594 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 111 тисяч, у Німеччині – майже 59 тисяч і в Британії – понад 44 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 9 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США, Росії, Україні.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

 
дані  Worldometers

За весь час пандемії вилікувались від недуги 231 977 215 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 155 321 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 18 листопада в Україні зафіксували 20 050 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 725 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 637 осіб, одужали 22 304 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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