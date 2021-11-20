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Covid в Европе: Украина и Польша – в тройке лидеров по суточной смертности

Суббота, 20 ноября 2021, 05:16
Covid в Европе: Украина и Польша – в тройке лидеров по суточной смертности
фото: Эльдар Сарахман, УП

18 ноября в мире диагностировали почти 594 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 111 тысяч, в Германии – почти 59 тысяч и в Британии – более 44 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 9 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США, России, Украине.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия. Украина – 7 в этом списке.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

 
данные Worldometers

За все время пандемии излечились от болезни 231 977 215 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждена 5 155 321 смерть от COVID-19.

Напомним: За сутки 18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 725 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 637 человек, выздоровели 22 304 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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