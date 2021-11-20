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На горі Піп Іван намело до метра снігу

Субота, 20 листопада 2021, 14:56
На горі Піп Іван намело до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах у суботу 20 листопада погана видимість через опади, ще до обіду намело місцями до 1 метра снігу. 

Джерело: Facebook-сторінка Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Дослівно: "Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1 м".

 
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо: На 20 листопада Укргідрометцентр оголошував "штормове попередження", прогнозуючи у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На 21 листопада прогноз теж "штормовий": вночі у західних та північних, вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Українська правда" у Threads

Теми: Карпатипогода
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