На горе Поп Иван намело до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу 20 ноября плохая видимость из-за осадков, еще до обеда намело местами до 1 метра снега.

Источник: Facebook-страница Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "По состоянию на 11:45 20.11.2021 г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах передувы снега до 1 м".

Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним: На 20 ноября Укргидрометцентр объявлял "штормовое предупреждение", прогнозируя в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На 21 ноября прогноз тоже "штормовой": ночью в западных и северных, днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).