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Україна отримала сучасні гелікоптери, які боронитимуть кордон з Білоруссю

Субота, 20 листопада 2021, 16:41
Н-125 виробництва Airbus Helicopters, фото Прикордонної служби України

Прикордонники отримали два нові французькі гелікоптери Н-125 Airbus Helicopters, їх направлять на кордон з Республікою Білорусь.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби

Дослівно: "Сьогодні (20 листопада - УП) до Києва прибули два гелікоптери Н-125 французького виробництва компанії Airbus Helicopters. Ними укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю".

 
Фото МВС

Деталі: Українські прикордонники з січня 2020 року вже отримували два гелікоптери типу Н-125. Зазначається, що нові машини, які прибули у суботу, краще укомплектовані - їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

 
Фото ДПСУ

Пряма мова заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Гончарова: "Прикордонники отримали чергові два гелікоптери Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням, воно дозволяє вдень та в ночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів - на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів".

Нагадаємо:

  • Компанія Airbus Helicopters та ДП "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" підписали контракт про постачання в Україну  до 2022 року 12 гелікоптерів.

Українська правда
Теми: кордонУкраїнаБілорусьФранціяавіа


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