Украина получила современные вертолеты, которые будут защищать границу с Беларусью

Пограничники получили два новых французских вертолета Н-125 Airbus Helicopters, их направят на границу с Республикой Беларусь.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Дословно: "Сегодня (20 ноября - УП) в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью".

Фото МВД

Детали: Украинские пограничники с января 2020 года уже получали два вертолета типа Н-125. Новые машины, прибывшие в субботу, лучше укомплектованы - они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

Фото ГПСУ

Прямая речь заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Гончарова: "Пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием, оно позволяет днем ​​и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ - на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов".

Напомним: