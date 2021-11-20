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Украина получила современные вертолеты, которые будут защищать границу с Беларусью

Суббота, 20 ноября 2021, 15:41
Украина получила современные вертолеты, которые будут защищать границу с Беларусью
Н-125 производства Airbus Helicopters, фото Пограничной службы Украины

Пограничники получили два новых французских вертолета Н-125 Airbus Helicopters, их направят на границу с Республикой Беларусь.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Дословно: "Сегодня (20 ноября - УП) в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью".

 
Фото МВД

Детали: Украинские пограничники с января 2020 года уже получали два вертолета типа Н-125. Новые машины, прибывшие в субботу, лучше укомплектованы - они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

 
Фото ГПСУ

Прямая речь заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Гончарова: "Пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием, оно позволяет днем ​​и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ - на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов".

Напомним:

  • Компания Airbus Helicopters и ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хоров-АВИА" подписали контракт о поставках в Украину до 2022 года 12 вертолетов.

Украинская правда

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Темы: границаУкраинаБеларусьФранцияавиа
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