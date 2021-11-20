У європейському зоопарку – спалах коронавірусу серед тварин

Горили та леви в зоопарку Роттердаму заразилися COVID-19. Тести на наявність вірусу зробили після того, як працівники парку звернули увагу на стан тварин – у них виникли симптоми захворювання.

Джерело: повідомлення на сайті зоопарку

Деталі: Наголошується, що досі невідомо, яким чином тварини заразилися коронавірусом, оскільки з відвідувачами вони напряму не контактували. Є припущення, що джерелом ковіду міг стати працівник зоопарку, який сам був хворим, проте не мав симптомів.

У всіх заражених тварин спостерігається млявість, зниження апетиту, іноді кашель. Також у горил - проблеми зі шлунком та кишківником.

За даними видання Rijnmond, заразилися чотири з п'яти азіатських левів та сім з восьми горил.

Водночас у зоопарку повідомили, що серйозних ризиків для здоров’я тварин немає, оскільки в жодної перебіг хвороби не є важким.

Дослівно Rotterdam Zoo: "Наразі ми даємо тваринам можливість багато відпочивати. Доглядачі та ветеринар уважно стежать за горилами та левами. За потреби вони отримають ліки. Це перший випадок (зараження тварин Covid у цьому зоопарку) від початку пандемії".

Горили роттердамського зоопарку Фото Diergaarde Blijdorp/Rotterdam Zoo

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