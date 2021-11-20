В европейском зоопарке – вспышка коронавируса среди животных

Гориллы и львы в одном из зоопарков Роттердама заразились COVID-19. Тесты на наличие вируса провели после того, как работники парка обратили внимание на состояние животных – у них возникли симптомы заболевания.

Источник: сообщение на сайте зоопарка

Детали: Отмечается, что неизвестно, каким образом животные заразились коронавирусом, поскольку с посетителями они напрямую не контактируют. Есть предположение, что источником ковида мог стать работник зоопарка, который сам был болен, однако не имел симптомов.

У всех зараженных животных наблюдается вялость, понижение аппетита, иногда кашель. Также у горилл – проблемы с желудком и кишечником.

По данным издания Rijnmond, заразились четыре из пяти азиатских львов и семь из восьми горилл.

В то же время в зоопарке сообщили, что серьезных рисков для здоровья животных нет, поскольку течении болезни у них не тяжелое.

Дословно Rotterdam Zoo: "Сейчас мы даем животным возможность много отдыхать. Смотрители и ветеринар внимательно следят за гориллами и львами. При необходимости они получат лекарства. Это первый случай (заражения животных Covid в этом зоопарке - УП) с начала пандемии".

Гориллы роттердамского зоопарка Фото Diergaarde Blijdorp/Rotterdam Zoo

Напомним: