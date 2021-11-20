Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії

У Брюсселі підготували "Стратегічний компас безпеки та оборони", в якому окреслюється план дій для забезпечення внутрішньої безпеки Євросоюзу у довгостроковій перспективі.

Джерело: CNN з посиланням на документ, що опинився у розпорядженні журналістів

Деталі: Зазначається, що початкова версія "Компасу" була представлена країнам-членам ЄС цього тижня. CNN пише, що має повну версію документу, проте не публікує її. "Стратегічний компас безпеки та оборони", за даними журналістів, це нечіткий план щодо того, як можуть координуватися дії між країнами-членами ЄС в разі задіяння спільних збройних сил.

Головна пропозиція, викладена у документі, полягає в тому, щоб ЄС отримав можливість оперативно розгорнути до 5 тисяч військових для протистояння численним потенційним загрозам. Замість постійних сил, які підпорядковуються командувачу в Брюсселі, ці групи швидкого реагування ймовірно складатимуться з військовослужбовців усіх країн ЄС.

Групи будуть формуватися для вирішення конкретних завдань та координуватимуться на рівні ЄС. Завдання можуть варіюватися від місії з евакуації (наприклад в Афганістані), до миротворчих або гуманітарних місій, в тому числі на кордонах. Розгортання так званої армії ЄС потребуватиме узгодження держав-членів, проте деталі цього ще не затверджені.

У документі також йдеться про необхідність спільного підходу ЄС у сфері оборонних закупівель, досліджень та розвідки.

Для уточнення деталей CNN поспілкувався з більш ніж 20 європейськими чиновниками, дипломатами і політиками з різних країн ЄС.

Так, посол Італії в ЄС П'єтро Бенассі виказав упевненість, що Європа може "побудувати спільну стратегічну культуру" і що план надасть імпульс для досягнення цієї мети.

Польща, Естонія та Литва мають намір підтримати документ, але лише за умови, що в ньому буде окреслена загроза, яку представляє Росія та меншою мірою Китай.

Депутатка Європарламенту і колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене каже, що лише ЄС здатний протистояти гібридним загрозам з боку РФ та Китаю. Однак вона побоюється того, що країни Євросоюзу не зможуть знайти спільну мову у багатьох питаннях, таких як кібербезпека, військовий потенціал, більш "реалістичний погляд на Росію" і витрати на оборону.

Так само стурбовані через Росією і скандинавські країни. Їхні дипломати та чиновники заявили: "Ми в цій частині світу піддаємося реальній небезпеці з боку Росії".

Наразі в документі йдеться про погіршення відносин ЄС з Москвою, водночас також говориться, що "спільні інтереси та спільна культура фактично пов’язують ЄС і Росію", і що "Європа все одно буде взаємодіяти з РФ у деяких визначених питаннях, в яких є спільні пріоритети".

Веліна Чакарова, директор Австрійського інституту європейської політики та політики безпеки, визнає, що досягнення консенсусу буде тривалим процесом, але можна спостерігати позитивний рух.

Водночас багато чиновників, дипломатів і політиків у розмовах з CNN заявили, що, на їхню думку, президент Франції Емманюель Макрон є головною проблемою, оскільки Париж не бажає "вказувати пальцем на Росію".

Один німецький дипломат сказав CNN, що політики досі знають, хто буде керувати обороною після формування уряду Німеччини (в країні нещодавно пройшли вибори і на сьогодні там продовжується формування владної верхівки). За словами співрозмовника, ймовірно, оборонна сфера опиниться під контролем німецьких соціалістів, що будуть готові робити лише невеликий вклад у спільну армію ЄС.

Посадовці ж з Данії, Нідерландів, Австрії та Швеції взагалі висловили сумніви щодо "Компасу". Вони вважають, що війська швидкого розгортання можуть ніколи не знадобитися Євросоюзу, а гроші на них будуть витрачені.

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