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Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Субота, 20 листопада 2021, 21:57
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.

Джерело: Голос Америки з посиланням на видання The New York Times, яке наводить дані своїх джерел серед американських та європейських чиновників

Деталі: У матеріалі NYT йдеться про те, що західні чиновники наразі не вважають, що Кремль вже визначився зі своїми планами: "Росія ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які накопичила поблизу України, але накопичення сприймається серйозно і США не вважають, що це блеф".

Видання відзначає, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що на його переконання може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську.

Водночас США прагнуть розробити загальну модель дій, до яких вдадуться спільно з ЄС, у разі повномасштабної війни РФ проти України.

При цьому посадовці у США та Європі вважають, що "будь-яка відповідь на розміщення військ Росією має бути ретельно зважена, щоб уникнути ескалації ситуації та створення подальшої загрози для України".

Нагадаємо:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що не вірить у можливість великого наступу Росії та захоплення територій.
  • 20 листопада вантажний корабель Ocean Grand під прапором США з двома катерами класу Island на борту пройшов через протоку Дарданелли, він прямує до порту Одеси. Катери, що їх надає Києву Вашингтон, призначені для посилення Військово-морських сил України.

Теми: війнаРосіяУкраїнаСШАПутін


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