Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России

В Брюсселе подготовили "Стратегический компас безопасности и обороны", в котором обозначен план действий по обеспечению внутренней безопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.

Источник: CNN со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов

Детали: Отмечается, что начальная версия "Компаса" была представлена ​​странам-членам ЕС на этой неделе. CNN пишет, что имеет полную версию документа, но не публикует ее. "Стратегический компас безопасности и обороны", по данным журналистов, это нечеткий план относительно того, как могут координироваться действия между странами-членами ЕС в случае задействования совместных вооруженных сил.

Главное предложение, изложенное в документе, состоит в том, чтобы ЕС получил возможность оперативно разворачивать до 5 тысяч военных для противостояния многочисленным потенциальным угрозам. Вместо постоянных сил, подчиняющихся командующему в Брюсселе, эти группы быстрого реагирования, вероятно, будут состоять из военнослужащих всех стран ЕС.

Группы будут формироваться для решения конкретных задач и будут координироваться на уровне ЕС. Задания могут варьироваться от миссии по эвакуации (например, в Афганистане) до миротворческих или гуманитарных миссий, в том числе на границах. Развертывание так называемой армии ЕС потребует согласования государств-членов, однако детали этого еще не утверждены.

В документе также говорится о необходимости совместного подхода ЕС в сфере оборонных закупок, исследований и разведки.

Для уточнения деталей CNN пообщался с более чем 20 европейскими чиновниками, дипломатами и политиками из разных стран ЕС.

Так, посол Италии в ЕС Пьетро Бенасси выразил уверенность, что Европа может "построить общую стратегическую культуру" и что план придаст импульс для достижения этой цели.

Польша, Эстония и Литва намерены поддержать документ, но только при условии, что в нем будет определена угроза, которую представляет Россия, и в меньшей степени Китай.

Депутатка Европарламента и бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене говорит, что только ЕС способен противостоять гибридным угрозам со стороны России и Китая. Однако она опасается того, что страны Евросоюза не смогут найти общий язык по многим вопросам, таким как кибербезопасность, военный потенциал, более "реалистичный взгляд на Россию" и расходы на оборону.

Так же обеспокоены из-за РФ и скандинавские страны. Дипломаты и чиновники из этих стран заявили: "Мы в этой части мира подвергаемся реальной опасности со стороны России".

В документе говорится об ухудшении отношений ЕС с Москвой, в то же время говорится, что "общие интересы и общая культура фактически связывают ЕС и Россию", и что "Европа все равно будет взаимодействовать с РФ по некоторым определенным вопросам, в которых есть общие приоритеты".

В то же время многие чиновники, дипломаты и политики в разговорах с CNN заявили, что, по их мнению, президент Франции Эмманюэль Макрон является главной проблемой, поскольку Париж не желает "указывать пальцем на Россию".

Один немецкий дипломат сказал CNN, что политики до сих пор не знают, кто будет руководить обороной после формирования правительства Германии (в стране недавно прошли выборы и на сегодняшний день там продолжается формирование властной верхушки). По словам собеседника, вероятно, оборонная сфера окажется под контролем немецких социалистов, которые будут готовы вносить лишь небольшой вклад в совместную армию ЕС.

Чиновники же из Дании, Нидерландов, Австрии и Швеции вообще выразили сомнения по поводу "Компаса". Они считают, что войска быстрого развертывания могут никогда не понадобиться Евросоюзу, а деньги на них будут потрачены.

Напомним: