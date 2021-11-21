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Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі

Неділя, 21 листопада 2021, 00:30
Польща повідомила про новий метод перетину кордону мігрантами з Білорусі
ФОТО: ZERKALO.IO НОВОСТИ

У Польщі вважають, що білоруські силовики застосовують "новий метод" управління групами біженців на кордоні.

Джерело: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, цитує DW

Деталі: Тепер невеликі групи людей одночасно намагаються перетнути кордон у кількох різних місцях, наголосив Блащак.

За його словами, йдеться про "новий метод" перетину кордону мігрантами з боку Білорусі і немає жодних сумнівів у тому, що дії мігрантів контролюються білоруською владою.

Польські прикордонники також повідомили 20 листопада про спроби великої кількості невеликих груп людей прорватися на територію країни.

Раніше прикордонники повідомляли про численні спроби прориву крізь кордон великих груп мігрантів. Найбільша група налічувала до 200 чоловік.

Загалом у ніч на 20 листопада прикордонники запобігли 195 спробам незаконного перетину кордону. Мігранти були агресивні: кидали каміння та феєрверки, використовували сльозогінний газ, повідомили у прикордонній службі Польщі.

Крім того, за даними польської поліції, у прикордонному районі також було затримано дев'ять передбачуваних контрабандистів, які організовують нелегальне переправлення людей до країн ЄС. Серед затриманих – громадяни Польщі, України, Німеччини, Азербайджану та Грузії. Загалом вони перевозили 34 мігранти.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати біженцям проривати польський кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусьміграція
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