Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси

В Польше считают, что белорусские силовики используют "новый метод" управления группами беженцев на границе.

Источник: министр обороны Польши Мариуш Блащак, цитирует DW

Детали: Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, подчеркнул Блащак. По его словам, речь идет о "новом методе" пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси и нет никаких сомнений в том, что действия мигрантов контролируются белорусскими властями.

Польские пограничники также сообщили 20 ноября о попытках большого количества маленьких групп людей прорваться на территорию страны.

195 попыток пересечения границы за сутки

Ранее пограничники сообщали о многочисленных попытках прорыва сквозь границу больших групп мигрантов. Самая крупная группа насчитывала до 200 человек.

В общей сложности в ночь на 20 ноября пограничники предотвратили 195 попыток незаконного пересечения границы. Мигранты были агрессивны: бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ, сообщили в погранслужбе Польши.

Кроме того, по данным польской полиции, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку людей в страны ЕС. Среди задержанных – граждане Польши, Украины, Германии, Азербайджана и Грузии. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.