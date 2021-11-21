Внаслідок повені в Індії загинули 15 осіб і понад 100 зникли безвісти
Неділя, 21 листопада 2021, 03:50
Щонайменше 15 людей загинули і більше 100 зникли безвісти внаслідок повеней, викликаних зливами, які тривають у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії.
Джерело: Xinhuanet із посиланням на ЗМІ Індії
Деталі: Повені вирують у чотирьох районах штату – Читтур, Кадапа, Курнул та Анантапур.
Близько семи груп Національних сил реагування на надзвичайні ситуації Індії було розгорнуто в районах, що постраждали від повеней.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Повені також негативно позначилися на залізничному і дорожньому сполученнях у багатьох районах штату.
Нагадаємо: Близько 150 людей у жовтні загинули в результаті повені в Індії і Непалі.