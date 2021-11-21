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Внаслідок повені в Індії загинули 15 осіб і понад 100 зникли безвісти

Неділя, 21 листопада 2021, 02:50
Внаслідок повені в Індії загинули 15 осіб і понад 100 зникли безвісти
фото: ILA BALLAV GHIMIRE/AFP VIA GETTY IMAGES

Щонайменше 15 людей загинули і більше 100 зникли безвісти внаслідок повеней, викликаних зливами, які тривають у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії.

Джерело: Xinhuanet із посиланням на ЗМІ Індії

Деталі: Повені вирують у чотирьох районах штату – Читтур, Кадапа, Курнул та Анантапур.

Близько семи груп Національних сил реагування на надзвичайні ситуації Індії було розгорнуто в районах, що постраждали від повеней.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Повені також негативно позначилися на залізничному і дорожньому сполученнях у багатьох районах штату.

Нагадаємо: Близько 150 людей у жовтні загинули в результаті повені в Індії і Непалі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіяпогодастихійне лихо
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