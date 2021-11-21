Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести

Воскресенье, 21 ноября 2021, 02:50
В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
фото: ILA BALLAV GHIMIRE/AFP VIA GETTY IMAGES

По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате наводнений, вызванных ливнями, продолжающимися в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

Источник: Xinhuanet со ссылкой на СМИ Индии

Детали: Наводнения бушуют в четырех районах штата – Читтур, Кадапа, Курнул и Анантапур.

Около семи групп Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации Индии были развернуты в пострадавших от наводнений районах.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Наводнения также отрицательно сказались на железнодорожном и дорожном сообщениях во многих районах штата.

Напомним: Около 150 человек в октябре погибли в результате наводнения в Индии и Непале.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индияпогодастихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Индия
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Жара в Индии унесла жизни почти 100 человек
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: