В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести

По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате наводнений, вызванных ливнями, продолжающимися в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

Источник: Xinhuanet со ссылкой на СМИ Индии

Детали: Наводнения бушуют в четырех районах штата – Читтур, Кадапа, Курнул и Анантапур.

Около семи групп Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации Индии были развернуты в пострадавших от наводнений районах.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Наводнения также отрицательно сказались на железнодорожном и дорожном сообщениях во многих районах штата.

Напомним: Около 150 человек в октябре погибли в результате наводнения в Индии и Непале.