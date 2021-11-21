В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
Воскресенье, 21 ноября 2021, 03:50
По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате наводнений, вызванных ливнями, продолжающимися в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.
Источник: Xinhuanet со ссылкой на СМИ Индии
Детали: Наводнения бушуют в четырех районах штата – Читтур, Кадапа, Курнул и Анантапур.
Около семи групп Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации Индии были развернуты в пострадавших от наводнений районах.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Наводнения также отрицательно сказались на железнодорожном и дорожном сообщениях во многих районах штата.
Напомним: Около 150 человек в октябре погибли в результате наводнения в Индии и Непале.