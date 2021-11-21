Ковід: в Україні понад 10 тисяч нових заражень, ще 377 людей померли

За добу 20 листопада в країні виявили 10,6 тис. нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 377 українців.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 10 635 заражених 894 дитини, також захворіли 99 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 048 осіб, летальних випадків – 377.

Одужало 14 450 осіб.

Дослівно: "Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях".

Нагадаємо:

За добу 19 листопада в Україні підтвердили 18 250 випадків захворювання коронавірусом, померли від ускладнень 664 людини.

88,2 % госпіталізованих із ковідом минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП