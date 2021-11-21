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Ковід: в Україні понад 10 тисяч нових заражень, ще 377 людей померли

Неділя, 21 листопада 2021, 07:25
Ковід: в Україні понад 10 тисяч нових заражень, ще 377 людей померли
Лікар, фото pixabay

За добу 20 листопада в країні виявили 10,6 тис. нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 377 українців.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 10 635 заражених 894 дитини, також захворіли 99 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 048 осіб, летальних випадків – 377.

Одужало 14 450 осіб.

Дослівно: "Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях". 

 

Нагадаємо:

  • За добу 19 листопада в Україні підтвердили 18 250 випадків захворювання коронавірусом, померли від ускладнень 664 людини.
  • 88,2 % госпіталізованих із ковідом минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусепідеміяДніпропетровська область
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