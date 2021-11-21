Ковід: в Україні понад 10 тисяч нових заражень, ще 377 людей померли
Неділя, 21 листопада 2021, 07:25
За добу 20 листопада в країні виявили 10,6 тис. нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 377 українців.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед 10 635 заражених 894 дитини, також захворіли 99 медпрацівників.
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 048 осіб, летальних випадків – 377.
Одужало 14 450 осіб.
Дослівно: "Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях".
Нагадаємо:
- За добу 19 листопада в Україні підтвердили 18 250 випадків захворювання коронавірусом, померли від ускладнень 664 людини.
- 88,2 % госпіталізованих із ковідом минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП