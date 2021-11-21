Ковид: в Украине более 10 тысяч новых заражений, еще 377 человек умерли
Воскресенье, 21 ноября 2021, 08:25
За сутки 20 ноября в стране обнаружили 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 377 украинцев.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 10 635 зараженных 894 ребенка, также заболели 99 медработников.
За минувшие сутки было госпитализировано 4048 человек, летальных исходов – 377.
Выздоровело 14 450 человек.
Дословно: "Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях".
Напомним:
- За сутки 19 ноября в Украине подтвердили 18 250 случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений 664 человека.
- 88,2% госпитализированных с ковидом на прошлой неделе – непривитые и не имели ни одной дозы вакцины.
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Украинская правда