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Ковид: в Украине более 10 тысяч новых заражений, еще 377 человек умерли

Воскресенье, 21 ноября 2021, 08:25
Доктор, фото pixabay

За сутки 20 ноября в стране обнаружили 10,6 тыс. новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 377 украинцев.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 10 635 зараженных 894 ребенка, также заболели 99 медработников.

За минувшие сутки было госпитализировано 4048 человек, летальных исходов – 377.

Выздоровело 14 450 человек.

Дословно: "Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях".

 

Напомним:

  • За сутки 19 ноября в Украине подтвердили 18 250 случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений 664 человека.
  • 88,2% госпитализированных с ковидом на прошлой неделе – непривитые и не имели ни одной дозы вакцины.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияДнепропетровская область
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