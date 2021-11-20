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Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером

Субота, 20 листопада 2021, 08:22
Динаміка нових і летальних випадків Covid в Україні, дашборд УП

За добу 19 листопада в Україні підтвердили 18 250 випадків захворювання на Covid-19, померли від ускладнень 664 людини, шпиталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 3 594 особи, одужали 21 979 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Показники захворюваності, госпіталізацій і смертності помалу починають спадати.

Так, два тижні тому (за добу 5 листопада) було зафіксовано 25 063 нових випадків Covid і 793 летальних, у лікарні поклали  5 057 осіб, а тиждень тому (12 листопада) виявили 23 572 хворих, померли 695 пацієнтів, госпіталізували 4 564 особи.

Серед 18 250 нових хворих – 1 463 дитини і 380 медпрацівників.

Антилідером і за добовим приростом хворих, і за летальними випадками залишається Дніпропетровська область. 

Випадків захворювання в цю п'ятницю найбільше у Дніпропетровській області (1870), у м. Київ (1484), у Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях. 

Смертей від Covid за останню добу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (76) і Донецькій (71), у Київськй (47), Одеській (44), Полтавській і Харківській (по 41) областях, а також у Києві (40),

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 322 308 осіб, із них одужали 2 748 500 осіб, померли 80 895 осіб.

Зараз борються з Covid майже пів мільйона жителів України – 492 913.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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