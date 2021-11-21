Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Західні дипломати вітають українців з Днем Гідності

Неділя, 21 листопада 2021, 11:01
Майдан Незалежності, грудень 2013 року, фото Getty Images

Низка західних посольств оприлюднили вітання для українців до восьмої річниці початку Революції гідності.

Джерело: "Європейська правда"

"Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них", - пише представництво Євросоюзу в Україні.

"Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - написала посол Британії Мелінда Сіммонз.

"Вісім років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху до євроатлантичної інтеграції та в її протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу", - каже у своєму вітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Нагадаємо:

  • Українці у неділю, 21 листопада, відзначають День Гідності та Свободи. З цієї нагоди по всій Україні пройдуть меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, у церквах служитимуть панахиди. 

Знати більше: Євромайдан. Народження

Ніч, з якої почався Євромайдан. Погляд учасника

Теми: святкуванняУкраїнадипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозне ДТП в Болгарії

ФОТО, ВІДЕОСтолична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ

фотоАмериканські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"

Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують

В оточенні Путіна заявили, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті"

У Єрмака з’явився ще один заступник

Усі новини...
святкування
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи
Санкції не завадили Фуксу святкувати ювілей: на вечір під Києвом збудували "Венецію" 
Посольство США в Україні зняло відео на Геловін, в якому лякає російською дезінформацією
Останні новини
20:47
Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозне ДТП в Болгарії
20:42
Курс валют: гривня подешевшала до долара ще на 20 копійок
20:31
Підконтрольний росіянам "Молдовагаз" отримає гроші з бюджету для сплати боргу Газпрому
20:19
Чи почнеться наступна світова криза з Китаю?
20:00
ФОТО, ВІДЕОСтолична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ
19:57
фотоАмериканські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"
19:30
Уряд продав держоблігацій на 4 млрд, але підняв ставки
19:19
Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують
19:12
Курс гривні ослаб на закритті міжбанку
19:06
СБУ заявила про арешт причалів і дамб, які потрапили до рук бізнесмена з подачі поліції
Усі новини...