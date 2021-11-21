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Західні дипломати вітають українців з Днем Гідності

Неділя, 21 листопада 2021, 10:01
Західні дипломати вітають українців з Днем Гідності
Майдан Незалежності, грудень 2013 року, фото Getty Images

Низка західних посольств оприлюднили вітання для українців до восьмої річниці початку Революції гідності.

Джерело: "Європейська правда"

"Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них", - пише представництво Євросоюзу в Україні.

"Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - написала посол Британії Мелінда Сіммонз.

"Вісім років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху до євроатлантичної інтеграції та в її протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу", - каже у своєму вітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Нагадаємо:

  • Українці у неділю, 21 листопада, відзначають День Гідності та Свободи. З цієї нагоди по всій Україні пройдуть меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, у церквах служитимуть панахиди. 

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Теми: святкуванняУкраїнадипломатичні відносини
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