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Западные дипломаты поздравляют украинцев с Днем Достоинства

Воскресенье, 21 ноября 2021, 11:01
Майдан Независимости, декабрь 2013 года, фото Getty Images

Ряд западных посольств обнародовали приветствие для украинцев к восьмой годовщине начала Революции достоинства.

Источник: "Европейская правда"

"Сегодня, в День достоинства и свободы, Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации. ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех тех, кто боролся за них", - пишет представительство Евросоюз в Украине.

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - написала посол Британии Мелинда Симмонз.

"Восемь лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться стойким партнером Украины на пути к евроатлантической интеграции и в её противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - говорит в своем приветствии временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним:

  • Украинцы в воскресенье отмечают День Достоинства и Свободы. По этому случаю по всей Украине пройдут мемориальные мероприятия – молебны, возложение цветов, в церквях будут служить панихиды.

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Темы: празднованияУкраинадипломатические отношения
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