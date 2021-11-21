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Мітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

Неділя, 21 листопада 2021, 18:57
фото Ельдара Сарахмана, УП

Учасники акції до Дня Гідності та Свободи намагалися потрапити до Офісу президента, однак більшість із них не пускала поліція.

Джерело: кореспондент УП, Hromadske

Деталі: Після акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні учасники близько 18:35 прийшли до Офісу президента, але до будівлі не дійшли через невеликий кордон поліції. Вони почали просити поліцію пропустити їх на територію до будівлі ОПУ.

Невелику частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону не пускали.

Територію за парканом посилили правоохоронцями. Групи учасників акції намагалися пройти до Офісу президента. Люди скандували "Пропускай!".

 
фото Ельдара Сарахмана, УП

Час від часу між окремими учасниками та поліцією виникали словесні конфлікти та штовханина.

Під стінами Офісу президента люди скандували "Зелю геть".

Зокрема, в акції беруть участь представники партії "Демократична сокира" і Руху опору капітуляції.

Як повідомляє Hromadske, врешті правоохоронці почали пропускати людей по одному, але з проходженням поверхневої перевірки на вході.

Учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстрокову акцію з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

Що передувало: Раніше у неділю на Майдані Незалежності розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

Ельдар Сарахман, УП
Теми: Офіс президентаакції


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