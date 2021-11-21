Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митингующие пытались прорваться к Офису президента

Воскресенье, 21 ноября 2021, 17:57
Митингующие пытались прорваться к Офису президента
фото Эльдара Сарахмана, УП

Участники акции ко Дню Достоинства и Свободы пытались попасть к Офису президента, однако большинство из них не пускала полиция.

Источник: корреспондент УП, Hromadske

Детали: После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни участники около 18:35 пришли к Офису президента, но к зданию не дошли из-за небольшого кордона полиции. Они стали просить полицию пропустить их на территорию в здание ОПУ.

Небольшую часть участников полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пускала.

Территорию за забором усилили правоохранителями. Группы участников акции пытались пройти к Офису президента. Люди скандировали "Пропускай!".

 
фото Эльдара Сарахмана, УП

Время от времени между отдельными участниками и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.

Под стенами Офиса президента люди скандировали "Зелю геть".

В частности, в акции принимают участие представители партии "Демократическая сокира" и Движения сопротивления капитуляции.

Как сообщает Hromadske, в конце концов правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Участники акции объявили требование уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье на Майдане Независимости развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Эльдар Сарахман, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Офис президента
Война не может затянуться на годы – Подоляк
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: