Митингующие пытались прорваться к Офису президента
Участники акции ко Дню Достоинства и Свободы пытались попасть к Офису президента, однако большинство из них не пускала полиция.
Источник: корреспондент УП, Hromadske
Детали: После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни участники около 18:35 пришли к Офису президента, но к зданию не дошли из-за небольшого кордона полиции. Они стали просить полицию пропустить их на территорию в здание ОПУ.
Небольшую часть участников полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пускала.
Территорию за забором усилили правоохранителями. Группы участников акции пытались пройти к Офису президента. Люди скандировали "Пропускай!".
Время от времени между отдельными участниками и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.
Под стенами Офиса президента люди скандировали "Зелю геть".
В частности, в акции принимают участие представители партии "Демократическая сокира" и Движения сопротивления капитуляции.
Как сообщает Hromadske, в конце концов правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.
Участники акции объявили требование уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.
Что предшествовало: Ранее в воскресенье на Майдане Независимости развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.