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Митингующие пытались прорваться к Офису президента

Воскресенье, 21 ноября 2021, 18:57
фото Эльдара Сарахмана, УП

Участники акции ко Дню Достоинства и Свободы пытались попасть к Офису президента, однако большинство из них не пускала полиция.

Источник: корреспондент УП, Hromadske

Детали: После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни участники около 18:35 пришли к Офису президента, но к зданию не дошли из-за небольшого кордона полиции. Они стали просить полицию пропустить их на территорию в здание ОПУ.

Небольшую часть участников полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пускала.

Территорию за забором усилили правоохранителями. Группы участников акции пытались пройти к Офису президента. Люди скандировали "Пропускай!".

 
фото Эльдара Сарахмана, УП

Время от времени между отдельными участниками и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.

Под стенами Офиса президента люди скандировали "Зелю геть".

В частности, в акции принимают участие представители партии "Демократическая сокира" и Движения сопротивления капитуляции.

Как сообщает Hromadske, в конце концов правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Участники акции объявили требование уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье на Майдане Независимости развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: Офис президентаакции
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