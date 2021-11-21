"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

У неділю ввечері на Майдані Незалежності активісти розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

Джерело: кореспондент УП

всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Деталі: Банер "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність" розгорнули на фасаді "Глобусу".

Учасники акції вигукували "Єрмака за грати", "Путін х…йло, Зеля сц...кло".

Однак через 20 хвилин банер на "Глобусі" розірвало навпіл вітром.

Зараз на Майдані Незалежності кілька тисяч людей прийшли відзначити День Гідності та Свободи, а також вшанувати загиблих під час Революції Гідності.

Багатолюдна колона людей з квітами та українськими прапорами розтягнулася Алеєю Героїв Небесної сотні. Люди вшановують пам'ять загиблих.

Пізніше колона людей прийшла до каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні, де проходить міжконфесійна панахида за загиблими під час Революції Гідності.

Передісторія:

15 листопада 2021 року тимчасова слідча комісія ВР оприлюднила проміжний висновок, згідно з яким президент Володимир Зеленський не скасовував операцію щодо затримання "вагнерівців", а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має на це повноважень.

17 листопада Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року. Радник керівника ОП Михайло Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою".

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва. В ОП заявили, що це серйозний "удар", бо Росія тепер знає всі нюанси роботи української розвідки.

19 листопада ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба підтвердив, що Єрмак від імені Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців". Він також назвав невелике коло осіб, для кого розвідники звітують про свої справи.

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