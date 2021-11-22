У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями

Третю ніч поспіль у містах Нідерландів тривають коронавірусні протести з заворушеннями.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється про заворушення у Леувардені, Гронінгені, Енсхеде та Тілбурзі.

Зазначається, що люди підпалювали та кидали каміння на знак протесту.

В Енсхеде поліція використала палиці, щоб розігнати натовп. У Леувардені поліцейські фургони закидали камінням, а одягнені у чорне групи скандували та запалювали сигнальні ракети.

Що передувало: Днем раніше в Нідерландах відбулися протести проти підходів влади до протидії епідемії - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотені.

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