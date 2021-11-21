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У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями

Неділя, 21 листопада 2021, 23:48
У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями
Ілюстративне фото. DANNY KEMP/AFP via Getty Images

Третю ніч поспіль у містах Нідерландів тривають коронавірусні протести з заворушеннями.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється про заворушення у Леувардені, Гронінгені, Енсхеде та Тілбурзі.

Зазначається, що люди підпалювали та кидали каміння на знак протесту.

В Енсхеде поліція використала палиці, щоб розігнати натовп. У Леувардені поліцейські фургони закидали камінням, а одягнені у чорне групи скандували та запалювали сигнальні ракети.

Що передувало: Днем раніше в Нідерландах відбулися протести проти підходів влади до протидії епідемії - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотені.

Нагадаємо:

  • Останні заворушення почалися в п'ятницю ввечері в Роттердамі, коли поліція відкрила вогонь по натовпу. Внаслідок пострілів щонайменше двоє людей отримали поранення.
  • У Роттердамі запроваджено надзвичайний стан, а його головну станцію закрили через насильство.
  • Акція,  за словами мера міста, перетворилася на "оргію насильства".
  • Протестувальники в Роттердамі висловили своє несхвалення пропозицією уряду запровадити "перепусток здоров'я" для тих, хто щеплений від коронавірусу або одужав від хвороби.

Теми: коронавірусНідерланди
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