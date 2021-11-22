В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками
Понедельник, 22 ноября 2021, 00:48
Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются коронавирусные протесты с беспорядками.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.
Отмечается, что люди поджигали и бросали камни в знак протеста.
В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.
Что предшествовало: Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии – в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.
Напомним:
- Последние беспорядки начались в пятницу вечером в Роттердаме, когда полиция открыла огонь по толпе. В результате выстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.
- В Роттердаме введено чрезвычайное положение, а его главную станцию закрыли из-за насилия.
- Акция, по словам мэра города, превратилась в "оргию насилия".
- Протестующие в Роттердаме выразили свое неодобрение предложением правительства ввести "пропуск здоровья" для тех, кто привит от коронавируса или выздоровел от болезни.