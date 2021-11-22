Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками

Понедельник, 22 ноября 2021, 00:48
Иллюстративная фотография. DANNY KEMP/AFP via Getty Images

Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются коронавирусные протесты с беспорядками.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.

Отмечается, что люди поджигали и бросали камни в знак протеста.

В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.

Что предшествовало: Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии – в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.

Напомним:

  • Последние беспорядки начались в пятницу вечером в Роттердаме, когда полиция открыла огонь по толпе. В результате выстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.
  • В Роттердаме введено чрезвычайное положение, а его главную станцию ​​закрыли из-за насилия.
  • Акция, по словам мэра города, превратилась в "оргию насилия".
  • Протестующие в Роттердаме выразили свое неодобрение предложением правительства ввести "пропуск здоровья" для тех, кто привит от коронавируса или выздоровел от болезни.

Темы: коронавирусНидерланды
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве выпадет снег – прогноз

фото, видеоМужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток

фотоПомощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину

Большинство из 45 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы

США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Главные новости понедельника и ночи: оружие от США для Украины, транш МВФ

Все новости...
коронавирус
Глава BioNTech: вероятно, вакцинироваться против Covid нужно будет ежегодно
Три района в Германии вводят локдаун и комендантский час для непривитых
В Киеве за сутки 46 смертей от Covid
Последние новости
14:22
Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"
14:11
На "Чонгаре" и "Каланчаке" построят автостанции и пустят электрокары в Крым – Верещук
14:10
"Родственница работника САП" предлагала фигуранту громкого дела "помощь" за $40 тысяч
14:03
ГарПок просит "мировую" по поводу взыскания 4 миллиардов Энергоатомом
13:45
У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину
13:42
Умер дирижер Национальной оперы Аллин Власенко
13:38
Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины – СМИ
13:12
"ДТЭК Энерго" Ахметова с начала года сократила чистый убыток в десять раз
13:07
картаСиноптики предупредили о ночном снеге и гололедице
12:51
Ляшко: госпитализация пациентов с COVID-19 уменьшилась на 19%
Все новости...