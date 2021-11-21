В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками

Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются коронавирусные протесты с беспорядками.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.

Отмечается, что люди поджигали и бросали камни в знак протеста.

В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.

Что предшествовало: Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии – в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.

Напомним: