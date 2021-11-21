Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками

Воскресенье, 21 ноября 2021, 23:48
В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками
Иллюстративная фотография. DANNY KEMP/AFP via Getty Images

Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются коронавирусные протесты с беспорядками.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.

Отмечается, что люди поджигали и бросали камни в знак протеста.

В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.

Что предшествовало: Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии – в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.

Напомним:

  • Последние беспорядки начались в пятницу вечером в Роттердаме, когда полиция открыла огонь по толпе. В результате выстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.
  • В Роттердаме введено чрезвычайное положение, а его главную станцию ​​закрыли из-за насилия.
  • Акция, по словам мэра города, превратилась в "оргию насилия".
  • Протестующие в Роттердаме выразили свое неодобрение предложением правительства ввести "пропуск здоровья" для тех, кто привит от коронавируса или выздоровел от болезни.

Темы: коронавирусНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: