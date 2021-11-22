Переворот в Судані: військові погодилися звільнити прем'єра

Лідер військового перевороту Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив про звільнення затриманого прем'єр-міністра Абдалли Хамдука та інших політичних ув'язнених.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як зазначається, угода про звільнення Хамдука і створення нового кабінету була ухвалена за посередництва офіційних осіб США та ООН.

Оголошуючи по телебаченню про угоду з 14 пунктів, кволий на вигляд Хамдук звеличував переваги "революції", яка привела його до влади у 2019 році. Стоячи поряд з ним, Бурхан подякував Хамдуку за службу і пообіцяв, що "вільні та прозорі вибори" проводитимуться в рамках перехідного процесу.

Видання пише, що оскільки військові все ще контролюють тимчасову суверенну раду країни, будь-які міністри, призначені до нового кабінету, будуть фактично підтверджені Бурханом, що викликає питання життєздатності угоди, укладеної між Хамдуком та Бурханом.

Джерело, близьке до Хамдука, сказало, що він погодився на угоду, щоб зупинити кровопролиття, але громадянська коаліція, яка розділяла владу з військовими, раніше заявляла, що виступає проти будь-яких переговорів з путчистами, і закликала продовжити протести у неділю.

Про угоду було оголошено, коли кількість загиблих з початку жовтневого перевороту досягла щонайменше 40 осіб.

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