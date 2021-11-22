Переворот в Судане: военные согласились освободить премьера
Лидер военного переворота Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об освобождении задержанного премьер-министра Абдаллы Хамдука и других политических заключенных.
Источник: The Guardian
Детали: Как отмечается, соглашение об освбождении Хамдука и создании нового кабинета было принято при посредничестве официальных лиц США и ООН.
Объявляя по телевидению о соглашении из 14 пунктов, хилый на вид Хамдук превозносил преимущества "революции", которая привела его к власти в 2019 году. Стоя рядом с ним, Бурхан поблагодарил Хамдука за службу и пообещал, что "свободные и прозрачные выборы" будут проводиться в рамках переходного процесса.
Издание пишет, что поскольку военные все еще контролируют временный суверенный совет страны, любые министры, назначенные в новый кабинет, будут фактически подтверждены Бурханом, что вызывает вопросы жизнеспособности соглашения, заключенного между Хамдуком и Бурханом.
Источник, близкий к Хамдуку, сказал, что он согласился на соглашение, чтобы остановить кровопролитие, но разделявшая власть с военными гражданская коалиция ранее заявляла, что выступает против любых переговоров с путчистами, и призвала продолжить протесты в воскресенье.
О сделке было объявлено, когда число погибших с начала октябрьского переворота достигло не менее 40 человек.
Предыстория:
- Суданом большую часть своей постколониальной истории правили военные лидеры, которые захватили власть в результате переворотов.
- 25 октября в Судане группа военных совершила попытку госпереворота.
- Лидер переворота, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил суверенный совет, созданный для руководства страной после свержения старого правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.
- Бурхан объявил чрезвычайное положение и пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.