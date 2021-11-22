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Переворот в Судане: военные согласились освободить премьера

Понедельник, 22 ноября 2021, 01:50
Переворот в Судане: военные согласились освободить премьера
AFP via Getty Images

Лидер военного переворота Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об освобождении задержанного премьер-министра Абдаллы Хамдука и других политических заключенных.

Источник: The Guardian

Детали: Как отмечается, соглашение об освбождении Хамдука и создании нового кабинета было принято при посредничестве официальных лиц США и ООН.

Объявляя по телевидению о соглашении из 14 пунктов, хилый на вид Хамдук превозносил преимущества "революции", которая привела его к власти в 2019 году. Стоя рядом с ним, Бурхан поблагодарил Хамдука за службу и пообещал, что "свободные и прозрачные выборы" будут проводиться в рамках переходного процесса.

Издание пишет, что поскольку военные все еще контролируют временный суверенный совет страны, любые министры, назначенные в новый кабинет, будут фактически подтверждены Бурханом, что вызывает вопросы жизнеспособности соглашения, заключенного между Хамдуком и Бурханом.

Источник, близкий к Хамдуку, сказал, что он согласился на соглашение, чтобы остановить кровопролитие, но разделявшая власть с военными гражданская коалиция ранее заявляла, что выступает против любых переговоров с путчистами, и призвала  продолжить протесты в воскресенье.

О сделке было объявлено, когда число погибших с начала октябрьского переворота достигло не менее 40 человек.

Предыстория:

  • Суданом большую часть своей  постколониальной истории правили военные лидеры, которые захватили власть в результате переворотов.
  • 25 октября в Судане группа военных совершила попытку госпереворота.
  • Лидер переворота, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил суверенный совет, созданный для руководства страной после свержения старого правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.
  • Бурхан объявил чрезвычайное положение и пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.

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Темы: Африка
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