4 тисячі людей у світі померли від COVID — найменше за рік пандемії
За добу 20 листопада у світі виявили 386 116 нових COVID-випадків.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Британії – 40 004 інфікування, в Росії – 36 970, в Німеччині – 36 860. Крім того, у США – 27 484 зараження, в Туреччині – 21 177.
Україна з 10 635 випадками на 11 місці у світі між Австрією та В’єтнамом. В Європі Україна дев’ята.
4 108 людей у світі за добу померли – востаннє менше було 28 вересня 2020 року, коли у світі зафіксували 3931 смерть.
За показником добової смертності (377 ) Україна на другому місці у світі і в Європі.
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Нагадаємо: 20 листопада в Україні було госпіталізовано 4 048 осіб, одужало - 14 450.