Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

4 тисячі людей у світі померли від COVID — найменше за рік пандемії

Понеділок, 22 листопада 2021, 04:55

За добу 20 листопада у світі виявили 386 116 нових COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 40 004 інфікування, в Росії – 36 970, в Німеччині – 36 860. Крім того, у США – 27 484 зараження, в Туреччині – 21 177.

Україна з 10 635 випадками на 11 місці у світі між Австрією та В’єтнамом. В Європі Україна дев’ята.

4 108  людей у світі за добу померли – востаннє менше було 28 вересня 2020 року, коли у світі зафіксували 3931 смерть.

 

За показником добової смертності (377 ) Україна на другому місці у світі і в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 20 листопада в Україні було госпіталізовано 4 048 осіб, одужало - 14 450.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві

Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозна ДТП в Болгарії

ФОТО, ВІДЕОСтолична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ

фотоАмериканські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"

Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують

В оточенні Путіна заявили, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті"

Усі новини...
коронавірус
У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями
Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку
Три райони у Німеччині запроваджують локдаун і комендантську годину для нещеплених
Останні новини
01:58
Естонія встановили огорожу на кордоні з Росією
01:26
Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС
00:30
фотоВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи
23:51
Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"
23:27
У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в "репетиції ядерного удару"
22:53
ФОТОВ окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів
22:31
У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували
22:15
За вечір на засніжених дорогах Києва сталося 25 аварій
21:41
Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві
21:40
Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським
Усі новини...