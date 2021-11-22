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4 тисячі людей у світі померли від COVID — найменше за рік пандемії

Понеділок, 22 листопада 2021, 03:55

За добу 20 листопада у світі виявили 386 116 нових COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 40 004 інфікування, в Росії – 36 970, в Німеччині – 36 860. Крім того, у США – 27 484 зараження, в Туреччині – 21 177.

Україна з 10 635 випадками на 11 місці у світі між Австрією та В’єтнамом. В Європі Україна дев’ята.

4 108  людей у світі за добу померли – востаннє менше було 28 вересня 2020 року, коли у світі зафіксували 3931 смерть.

 

За показником добової смертності (377 ) Україна на другому місці у світі і в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 20 листопада в Україні було госпіталізовано 4 048 осіб, одужало - 14 450.

Українська правда
Теми: коронавірус
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