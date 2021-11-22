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4 тысячи человек в мире умерли от COVID — меньше всего за год пандемии

Понедельник, 22 ноября 2021, 04:55

За сутки 20 ноября в мире обнаружили 386 116 новых COVID-случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Британии – 40 004 инфицирования, в России – 36 970, в Германии – 36 860. Кроме того, в США – 27 484 заражения, в Турции – 21 177.

Украина с 10 635 случаями на 11 месте в мире между Австрией и Вьетнамом. В Европе Украина девятая.

4 108 людей в мире за сутки умерли – в последний раз меньше было 28 сентября 2020 года, когда в мире зафиксировали 3931 смерть.

 

По показателю суточной смертности (377) Украина на втором месте в мире и в Европе.

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Напомним: 20 ноября в Украине было госпитализировано 4048 человек, поправилось - 14450.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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