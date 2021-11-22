"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ

Японія розглядає можливість вивільнити державні резерви нафти після запиту Вашингтона.

Джерело: поінформовані про план урядові джерела Reuters

Деталі: Одне з джерел повідомило, що уряд розглядає можливість вивільнення частки, що перевищує мінімально необхідну кількість як юридичний обхідний шлях. Японське законодавство дозволяє вивільнення запасів нафти у разі нестачі нафти чи стихійного лиха, але не згадує про це для протидії зростанню цін.

Інше джерело повідомило Reuters, що "у нас немає іншого вибору, окрім як щось придумати" у відповідь на запит із США.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що нічого не вирішено, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд розглядає питання про те, що він може зробити на законних підставах.

Як зазначається, Японія ніколи не вивільняла нафту зі своїх державних резервів.

Що передувало: