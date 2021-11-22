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"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ

Понеділок, 22 листопада 2021, 05:50
Нема вибору: Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ

Японія розглядає можливість вивільнити державні резерви нафти після запиту Вашингтона.

Джерело: поінформовані про план урядові джерела Reuters

Деталі: Одне з джерел повідомило, що уряд розглядає можливість вивільнення частки, що перевищує мінімально необхідну кількість як юридичний обхідний шлях. Японське законодавство дозволяє вивільнення запасів нафти у разі нестачі нафти чи стихійного лиха, але не згадує про це для протидії зростанню цін.

Інше джерело повідомило Reuters, що "у нас немає іншого вибору, окрім як щось придумати" у відповідь на запит із США.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що нічого не вирішено, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд розглядає питання про те, що він може зробити на законних підставах.

Як зазначається, Японія ніколи не вивільняла нафту зі своїх державних резервів.

Що передувало:  

  • 18 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до деяких найбільших країн-споживачів нафти з проханням вивільнити частину запасів сирої нафти.
  •  Мова йшла про  Японію, Південну Корею, Індію, Китай.
  • Запит від США надійшов в рамках скоординованих зусиль щодо зниження світових цін на енергоносії.
  • США та союзники координували вивільнення стратегічних запасів нафти і раніше, наприклад, у 2011 році під час війни  в Лівії.

Теми: нафтаСШАЯпонія
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