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"Нет выбора": Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США — СМИ

Понедельник, 22 ноября 2021, 05:50
Нет выбора: Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США — СМИ

Япония рассматривает возможность освобождения государственных резервов нефти после запроса Вашингтона.

Источник: осведомленные о плане правительственные источники Reuters

Детали: Один из источников сообщил, что правительство рассматривает возможность высвобождения доли, превышающей минимально необходимое количество как юридический обходной путь. Японское законодательство разрешает высвобождение запасов нефти в случае недостатка нефти или стихийного бедствия, но не упоминает об этом для противодействия росту цен.

Другой источник сообщил Reuters, что "у нас нет другого выбора, кроме как что-либо придумать" в ответ на запрос из США.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что ничего не решено, а премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство рассматривает вопрос о том, что оно может сделать по законным основаниям.

Как отмечается, Япония никогда не высвобождала нефть из своих государственных резервов.

Что предшествовало:

  • 18 ноября стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти с просьбой высвободить часть запасов сырой нефти.
  • Речь шла о Японии, Южной Корее, Индии, Китае.
  • Запрос от США поступил в рамках скоординированных усилий по снижению мировых цен на энергоносители.
  • США и союзники координировали высвобождение стратегических запасов нефти и раньше, например, в 2011 году во время войны в Ливии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нефтьСШАЯпония
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