"Нет выбора": Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США — СМИ

Япония рассматривает возможность освобождения государственных резервов нефти после запроса Вашингтона.

Источник: осведомленные о плане правительственные источники Reuters

Детали: Один из источников сообщил, что правительство рассматривает возможность высвобождения доли, превышающей минимально необходимое количество как юридический обходной путь. Японское законодательство разрешает высвобождение запасов нефти в случае недостатка нефти или стихийного бедствия, но не упоминает об этом для противодействия росту цен.

Другой источник сообщил Reuters, что "у нас нет другого выбора, кроме как что-либо придумать" в ответ на запрос из США.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что ничего не решено, а премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство рассматривает вопрос о том, что оно может сделать по законным основаниям.

Как отмечается, Япония никогда не высвобождала нефть из своих государственных резервов.

Что предшествовало: