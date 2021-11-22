"Нет выбора": Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США — СМИ
Япония рассматривает возможность освобождения государственных резервов нефти после запроса Вашингтона.
Источник: осведомленные о плане правительственные источники Reuters
Детали: Один из источников сообщил, что правительство рассматривает возможность высвобождения доли, превышающей минимально необходимое количество как юридический обходной путь. Японское законодательство разрешает высвобождение запасов нефти в случае недостатка нефти или стихийного бедствия, но не упоминает об этом для противодействия росту цен.
Другой источник сообщил Reuters, что "у нас нет другого выбора, кроме как что-либо придумать" в ответ на запрос из США.
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что ничего не решено, а премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство рассматривает вопрос о том, что оно может сделать по законным основаниям.
Как отмечается, Япония никогда не высвобождала нефть из своих государственных резервов.
Что предшествовало:
- 18 ноября стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти с просьбой высвободить часть запасов сырой нефти.
- Речь шла о Японии, Южной Корее, Индии, Китае.
- Запрос от США поступил в рамках скоординированных усилий по снижению мировых цен на энергоносители.
- США и союзники координировали высвобождение стратегических запасов нефти и раньше, например, в 2011 году во время войны в Ливии.