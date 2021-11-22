Трагедія на різдвяному параді у США: кількість загиблих зросла до п’яти, 40 поранених

П'ятеро людей загинули і ще 40 отримали поранення у результаті наїзду позашляховика на різдвяний парад у центрі міста Вокеша (Вісконсин, США).

Джерело: AFP News з посиланням на поліцію

Дослівно поліція: "Ми можемо підтвердити, що 5 людей загинули і 40 отримали поранення. Однак ці цифри можуть змінитися, оскільки ми збираємо додаткову інформацію".

Деталі: За даними правоохоронців, червоний позашляховик влетів у загородження на різдвяному параді у Вокеші одразу після 16:30 (22:30 за Гринвічем), коли глядачі спостерігали за щорічною традицією.

Очевидці розповіли, що машина на повній швидкості в’їхала у парад позаду шкільного оркестру.

Наразі 11 дорослих та 12 дітей перебувають у лікарнях.

За словами начальника поліції Дена Томпсона, у понеділок школи не відкриються, а дороги залишаться перекритими доки триває розслідування.

Президент США Джо Байден заявив, що Білий дім "уважно стежить за ситуацією в Вокеші" і запропонував державним та місцевим чиновникам допомогу.

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