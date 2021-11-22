Трагедия на рождественском параде в США: число погибших выросло до пяти, 40 раненых
Пять человек погибли и еще 40 получили ранения в результате наезда внедорожника на рождественский парад в центре города Вокеша (Висконсин, США).
Источник: AFP News со ссылкой на полицию
Дословно полиция: "Мы можем подтвердить, что 5 человек погибли и 40 получили ранения. Однако эти цифры могут измениться, поскольку мы собираем дополнительную информацию".
Детали: По данным правоохранителей, красный внедорожник влетел в заграждение на рождественском параде в Вокеше сразу после 16:30 (22:30 по Гринвичу), когда зрители наблюдали за ежегодной традицией.
Очевидцы рассказали, что машина на полной скорости въехала в парад позади школьного оркестра.
В настоящее время 11 взрослых и 12 детей находятся в больницах.
По словам начальника полиции Дэна Томпсона, в понедельник школы не откроются, а дороги останутся перекрытыми, пока продолжается расследование.
Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом "внимательно следит за ситуацией в Вокеше" и предложил помощь государственным и местным чиновникам.
Предыстория:
- В воскресенье в центре города Вокеша (Висконсин, США) внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад. Сначала сообщалось об 1 погибшем и более 20 раненых. Подозреваемого задержали.