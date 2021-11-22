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Трагедия на рождественском параде в США: число погибших выросло до пяти, 40 раненых

Понедельник, 22 ноября 2021, 08:51
Трагедия на рождественском параде в США: число погибших выросло до пяти, 40 раненых
Фото Jim Vondruska/Getty Images

Пять человек погибли и еще 40 получили ранения в результате наезда внедорожника на рождественский парад в центре города Вокеша (Висконсин, США).

Источник: AFP News со ссылкой на полицию

Дословно полиция: "Мы можем подтвердить, что 5 человек погибли и 40 получили ранения. Однако эти цифры могут измениться, поскольку мы собираем дополнительную информацию".

Детали: По данным правоохранителей, красный внедорожник влетел в заграждение на рождественском параде в Вокеше сразу после 16:30 (22:30 по Гринвичу), когда зрители наблюдали за ежегодной традицией.

Очевидцы рассказали, что машина на полной скорости въехала в парад позади школьного оркестра.

В настоящее время 11 взрослых и 12 детей находятся в больницах.

По словам начальника полиции Дэна Томпсона, в понедельник школы не откроются, а дороги останутся перекрытыми, пока продолжается расследование.

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом "внимательно следит за ситуацией в Вокеше" и предложил помощь государственным и местным чиновникам.

Предыстория:

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Темы: СШАжертвы
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