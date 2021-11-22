Канал "Дом" можуть поширити на всю Україну – в ОП від цієї ідеї відмежовуються

В Офісі президента можуть виношувати плани щодо розширення на всю Україну мовлення телеканалу "Дом", створеного для окупованих територій, або ж навіть створення мережі лояльних до Володимира Зеленського медіа.

Джерело: стаття "Української правди"

Деталі: Публічний меседж щодо потенційного розширення мовлення "Дому" зараз зводиться до потреби говорити з переселенцями. Їх в Україні близько 1,5 мільйона.

Офіційно ні від "Дому", ні від Офісу президента не було заяв про розширення мовлення телеканалу "Дом", проте на такі наміри вказують низка чинників.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав УП, що Банкова такого рішення не приймала – "це елемент продуманої стратегії розширення впливів на аудиторію переселенців з боку менеджменту телеканалу".

У серпні президент Володимир Зеленський вперше сказав, що канал "Дом" створений "не тільки для тих, хто там, а й для всіх переселенців, що перебувають сьогодні тут", маючи на увазі підконтрольну уряду територію.

Крім того, в серпні борди та сітілайти з "Домом" з’явились там, де канал не має права мовити: у Києві, Харкові, Одесі, Львові тощо.

На запитання, навіщо "Дому" реклама по всій Україні, там відповіли, що їхньою аудиторією також є переселенці – а вони живуть по всій території країни.

У вересні для маленького каналу, аудиторію якого складно виміряти, знайшлося місце серед 13 українських журналістів, які супроводжували Зеленського у США. При цьому ОП відмовив в акредитації "Прямому" та hromadske.

Подоляк пояснив, що тут немає "конспірології": серед центральних тем візиту був мир на Донбасі, тому "Дом" і взяли у США.

Колишні працівники каналу припускають: розширення пов’язане з тим, що на канал "витрачають чималі гроші, а на окуповані території він по факту не транслюється".

Не під запис керівник одного з телеканалів каже, що "це все під вибори Зеленському". А один із колишніх топ-працівників "Дому" навпаки не вірить, що "хтось може продати Зеленському або (Кирилу) Тимошенку ідею, що з "Дому" можна зробити щось, що буде мовити на всю Україну".

Між тим, "Дом" планує увійти в майбутній державний мультиплекс МХ-7, що має покрити цифровим наземним телебаченням близько 90% території України.

Поки що "Дом" можуть дивитися на підконтрольній Україні частині Донбасу й подекуди на окупованих територіях. Зона прийому сигналу ледь доходить до Луганська і Донецька, у Криму вона охоплює крайню північ півострова.

На всю Україну каналу з російською мовою мовлення довелося б працювати в обхід закону "Про систему іномовлення" чи почати дотримуватися мовних квот.

Водночас, голова ГО "Детектор-медіа", оглядачка медіаринку Галина Петренко називає масштабування "Дому" лише одним із елементів "Великого медіабудівництва" Зеленського. За її словами, кілька подій наштовхують на думку, що Банкова вибудовує для себе мережу лояльних телерадіокомпаній на тлі боротьби з олігархами.

Довідка: Телеканал "Дом" має спільний бюджет з каналом іномовлення UATV, на базі якого він і був створений. Цьогоріч їм виділили 298 мільйонів гривень.

Знати більше: "Великий "Дом" для президента. Як канал для окупованих територій може стати всеукраїнським"