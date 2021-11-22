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Канал "Дом" могут расширить на всю Украину – в ОП от этой идеи отмежевываются

Понедельник, 22 ноября 2021, 11:12
Скриншот із detector.media

В Офисе президента могут вынашивать планы по расширению на всю Украину вещания телеканала "Дом", созданного для оккупированных территорий, или даже создания сети лояльных к Владимиру Зеленскому медиа.

Источник: статья "Украинской правды"

Детали: Публичный месседж о потенциальном расширении вещания "Дома" сейчас сводится к необходимости говорить с переселенцами. Их в Украине порядка 1,5 миллионов.

Официально ни от "Дома", ни от Офиса президента не было заявлений о расширении вещания телеканала Дом, однако на такие намерения указывают ряд факторов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал УП, что Банковая такого решения не принимала – "это элемент продуманной стратегии расширения влияний на аудиторию переселенцев со стороны менеджмента телеканала".

В августе президент Владимир Зеленский впервые сказал, что канал "Дом" создан "не только для тех, кто там, но и для всех находящихся сегодня здесь переселенцев", имея в виду подконтрольную правительству территорию.

Кроме того, в августе борды и ситилайты с "Домом" появились там, где канал не имеет права вещать: в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и т.д.

На вопрос, зачем "Дому" реклама по всей Украине, там ответили, что их аудиторией также являются переселенцы – а они живут по всей территории страны.

В сентябре для маленького канала, аудиторию которого сложно измерить, нашлось место среди 13 украинских журналистов, сопровождавших Зеленского в США. При этом ОП отказал в аккредитации "Прямому" и hromadske.

Подоляк объяснил, что здесь нет "конспирологии": среди центральных тем визита был мир на Донбассе, поэтому "Дом" и взяли в США.

Бывшие работники канала допускают: расширение связано с тем, что на канал "тратят немалые деньги, а на оккупированные территории он по факту не транслируется".

Не под запись руководитель одного из телеканалов говорит, что "это все под выборы Зеленскому". А один из бывших топ-сотрудников "Дома" наоборот не верит, что "кто-то может продать Зеленскому или (Кириллу) Тимошенко идею, что из "Дома" можно сделать что-то, что будет вещать на всю Украину".

Между тем, "Дом" планирует войти в будущий государственный мультиплекс МХ-7, который должен покрыть цифровым наземным телевидением порядка 90% территории Украины.

Пока "Дом" могут смотреть на подконтрольной Украине части Донбасса и кое-где на оккупированных территориях. Зона приема сигнала едва доходит до Луганска и Донецка, в Крыму она охватывает крайний север полуострова.

На всю Украину каналу с русским языком пришлось бы работать в обход закона "О системе иновещания" или начать соблюдать языковые квоты.

В то же время глава ОО "Детектор-медиа", обозреватель медиарынка Галина Петренко называет масштабирование "Дома" лишь одним из элементов "Большого медиастроительства" Зеленского. По ее словам, несколько событий наталкивают на мысль, что Банковая выстраивает для себя сеть лояльных телерадиокомпаний на фоне борьбы с олигархами.

Справка: Телеканал "Дом" имеет общий бюджет с каналом иновещания UATV, на базе которого он и был создан. В этом году им было выделено 298 миллионов гривен.

Знать больше: Большой "Дом" для президента. Как канал для оккупированных территорий может стать всеукраинским

Темы: телевидениеЗеленскийОфис президентапереселенцы
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