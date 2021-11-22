Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти поранили українського бійця на Донбасі

Понеділок, 22 листопада 2021, 12:26
ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

Від початку доби 22 листопада російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил: один український військовий зазнав поранень.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Впродовж поточної доби 22 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".

Українська правда
Теми: ООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи

У другому турі Зеленський і Разумков йдуть "нога в ногу" - опитування

інфографіка Президентський рейтинг: Зеленський лідирує з 25% підтримки

відеоОкупанти обстріляли з мінометів українських прикордонників на Донбасі

В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ

Новинський вніс за Труханова заставу у 30 мільйонів гривень  

Усі новини...
ООС
За минулу добу на Донбасі – один обстріл позицій ЗСУ
Окупанти 17 разів гатили по позиціях ЗСУ
Від початку добу бойовики уже 10 разів порушили тишу на Донбасі
Останні новини
14:40
Слуги народу вирішили ігнорувати канали Ахметова
14:38
У Києві перевіряли одну із станцій метро через "підозрілий предмет"
14:37
Відсторонять з 9 грудня: розширили перелік професій, яким обов'язково потрібно щепитися проти COVID-19
14:37
фотоАнтивакцинатори вийшли на акцію протесту в Києві з QR-кодами "Єдиної Росії"
14:34
Уряд розробив план боротьби з "олігархами" на 20 кроків: що в ньому
14:23
ЄС засудив наказ Путіна про спрощений допуск товарів з ОРДЛО в Росію
14:10
Закон про Фонд часткового гарантування кредитів фермерам набув чинності
13:56
У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи
13:47
У Львові суд оштрафував жінку за знущання над іммігранткою
13:46
Угорщина відмовиться від схеми ЄС із закупівлі вакцин і не купуватиме "Спутник"
Усі новини...