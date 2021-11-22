Окупанти поранили українського бійця на Донбасі

Від початку доби 22 листопада російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил: один український військовий зазнав поранень.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Впродовж поточної доби 22 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".