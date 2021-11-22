Оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе

С начала суток 22 ноября российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил: один украинский военный получил ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: В течение суток 22 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды провели обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное".