Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського

Телеканал "Дом", створений для мовлення на окуповані території України, отримував негласні вказівки висвітлювати позицію української влади та максимально згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти.

Джерело: "Українська правда" у статті з посиланням на колишніх працівників телеканалу "Дом"

Деталі: Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини. передавала вказівки з написання новин від Офісу президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах.

Вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором.

Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", і ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури".

Про відсутність цензури на "Домі" УП також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности".

Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог".

Частина вказівок були усними або "і так зрозумілими з позиції Ксенії", керівниці новин.

Працівники мали постійно згадувати в новинах Зеленського, ОП, президентські програми "Велике будівництво", кредити "5-7-9%" та добре відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

"Кожен раз це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити", – розповіла одна з колишніх працівниць телеканалу.

"Хтось відкриває трубу – "Дом" їде, хтось відкриває зупинку, як в Росії – "Дом" їде. Зробили метр догори по "Великому будівництву", ми вже дістаємо ці відео з архівів, розказуємо, як по всій країні все розвивається. Фактично, це канал – прес-служба Офісу президента. І в жодному випадку ми не згадували Петра Порошенка. Це була якась ідея фікс, що він дуже погана людина", – поділився інший експрацівник каналу.

Періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах працівники "Дому" називають призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу – до цього він опікувався напрямком Сходу. На початку листопада цього року він пішов з каналу.

"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна 2?". І він казав, що так", – пригадує колишня працівниця.

Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко вважає, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом.

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