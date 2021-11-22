Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського

Понеділок, 22 листопада 2021, 12:35
Володимир Зеленський, скриншот з еферу каналу "Дом"

Телеканал "Дом", створений для мовлення на окуповані території України, отримував негласні вказівки висвітлювати позицію української влади та максимально згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти. 

Джерело: "Українська правда" у статті з посиланням на колишніх працівників телеканалу "Дом"

Деталі: Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини. передавала вказівки з написання новин від Офісу президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах.

Вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором. 

Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", і ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури".

Про відсутність цензури на "Домі" УП також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности". 

Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог".

Частина вказівок були усними або "і так зрозумілими з позиції Ксенії", керівниці новин. 

Працівники мали постійно згадувати в новинах Зеленського, ОП, президентські програми "Велике будівництво", кредити "5-7-9%" та добре відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

"Кожен раз це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити", – розповіла одна з колишніх працівниць телеканалу.

"Хтось відкриває трубу – "Дом" їде, хтось відкриває зупинку, як в Росії – "Дом" їде. Зробили метр догори по "Великому будівництву", ми вже дістаємо ці відео з архівів, розказуємо, як по всій країні все розвивається. Фактично, це канал – прес-служба Офісу президента. І в жодному випадку ми не згадували Петра Порошенка. Це була якась ідея фікс, що він дуже погана людина", – поділився інший експрацівник каналу.

Періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах працівники "Дому" називають призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу – до цього він опікувався напрямком Сходу. На початку листопада цього року він пішов з каналу.

"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна 2?". І він казав, що так", – пригадує колишня працівниця. 

Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко вважає, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом. 

Знати більше: Великий "Дом" для президента. Як канал для окупованих територій може стати всеукраїнським

Українська правда
Теми: телебаченняЗеленськийОфіс президентаокупаціяреінтеграція Донбасу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи

Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві

Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозна ДТП в Болгарії

ФОТО, ВІДЕОСтолична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ

фотоАмериканські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"

Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують

Усі новини...
телебачення
Канал "Дом" можуть поширити на всю Україну – в ОП від цієї ідеї відмежовуються
Великий "Дом" для президента. Як канал для окупованих територій може стати всеукраїнським
Футбол: англійська Прем'єр-ліга продає телеправа в США за рекордні 2 млрд доларів
Останні новини
05:45
За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства
04:47
У Колумбії вилучили партію кокаїну на $300 млн
03:51
США відновлять переговори з талібами – Держдеп
02:55
Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН
01:58
Естонія встановили огорожу на кордоні з Росією
01:26
Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС
00:30
фотоВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи
23:51
Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"
23:27
У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в "репетиції ядерного удару"
22:53
ФОТОВ окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів
Усі новини...