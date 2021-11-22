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Новостейщики канала "Дом" получали негласные указания хвалить Зеленского

Понедельник, 22 ноября 2021, 11:35
Новостейщики канала Дом получали негласные указания хвалить Зеленского
Владимир Зеленский, скриншот с эфира канала "Дом"

Телеканал "Дом", созданный для вещания на оккупированные территории Украины, получал негласные указания освещать позицию украинских властей и максимально вспоминать президента Владимира Зеленского и его проекты.

Источник: "Украинская правда" в статье со ссылкой на бывших работников телеканала "Дом"

Детали: Ксения Герасименко, которая отвечала на канале за новости. передавала указания по написанию новостей от Офиса президента, ругала работников за то, что они "победу показали не как победу", а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах.

Указания также поступали от Максима Кречетова, который сначала работал креативным редактором.

Кречетов подтверждает, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но уверяет: ездил только за тем, чтобы "узнать государственную позицию по тем или иным вопросам", и никогда "не подчинялся и тем более не был источником цензуры".

Об отсутствии цензуры на "Доме" УП также заявила Татьяна Попова, которая вела программы "На самом деле мир" и "Код безопасности".

Относительно указаний, о которых бывшие работники говорят на условиях анонимности: часть из них были письменными и четкими, как "словарь" терминов для новостей и программ. Так фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг".

Часть указаний были устными или "и так понятными с позиции Ксении", руководительницы новостей.

Работники должны были постоянно упоминать в новостях Зеленского, ОП, президентские программы "Большое строительство", кредиты "5-7-9%" и хорошо отзываться о тогдашнем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове.

"Каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать", – рассказала одна из бывших работниц телеканала.

"Кто-то открывает трубу – "Дом" едет, кто-то открывает остановку, как в России – "Дом" едет. Сделали метр вверх по "Большому строительству", мы уже достаем эти видео из архивов, рассказываем, как по всей стране все развивается. Фактически, это канал – пресс-служба Офиса президента. И ни в коем случае мы не упоминали Петра Порошенко. Это была какая-то идея фикс, что он очень плохой человек", – поделился другой экс-сотрудник канала.

Периодом незначительного ослабления требований относительно "количества Зеленского" в новостях работники "Дома" называют назначение Алексея Мацуки на должность шеф-редактора телеканала – до этого он занимался направлением Востока. В начале ноября этого года он ушел с канала.

"От Мацуки указания "меньше показывайте Зеленского" не было. Единственное, когда мы не хотели давать 8 минут монолога Зеленского, мы просили: "Можно 2?". И он говорил, что да", – вспоминает бывшая работница

Главный редактор издания "Детектор-медиа" Отар Довженко считает, что вместо канала контрпропаганды, который должен разрушать нарратив российской пропаганды и одновременно не полемизировать с ней, "Дом" стал просто государственным русскоязычным телеканалом.

Знать больше: Большой "Дом" для президента. Как канал для оккупированных территорий может стать всеукраинским

Украинская правда

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Темы: телевидениеЗеленскийОфис президентаоккупацияреинтеграция Донбасса
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