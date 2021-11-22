З сирійського табору до Києва евакуювали 14 громадян України
14 громадян України евакуювали на літаку з сирійського табору до Києва.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Дослівно: "На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту "Київ" (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей.
Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни".
Деталі: Процес евакуації був організований спільно Міністерством закордонних справ, Міністерством оборони та Офісом президента.
Також значну підтримку надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.
За даними Офісу президента, в Сирії залишаються ще 19 громадян України, які перебувають у таборі "Родж".
Передісторія:
- У жовтні в Міністерстві оборони повідомляли після п’ятої черги евакуації, що в Сирії залишаються 11 родин громадян України.
- У 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах біженців – "Аль Хол" і "Родж" на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") знаходяться громадяни України (жінки та діти).
- "Аль Хол" і "Родж" – це табори біженців на півночі Сирії, в яких розміщуються особи, підозрювані у зв’язках "Ісламською державою Іраку та Леванта". Табори контролюються Сирійськими демократичними силами, підтримуваними США.
- Україна розпочала поступову евакуацію українців, в кілька етапів, з країни наприкінці 2020 року.