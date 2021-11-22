З сирійського табору до Києва евакуювали 14 громадян України

14 громадян України евакуювали на літаку з сирійського табору до Києва.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту "Київ" (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей.

Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни".

Зустріч евакуйованих в аеропорту "Київ-Жуляни" Фото: Офіс президента України

Деталі: Процес евакуації був організований спільно Міністерством закордонних справ, Міністерством оборони та Офісом президента.

Також значну підтримку надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.

За даними Офісу президента, в Сирії залишаються ще 19 громадян України, які перебувають у таборі "Родж".

Фото: Офіс президента України

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