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Из сирийского лагеря в Киев эвакуировали 14 граждан Украины

Понедельник, 22 ноября 2021, 11:47
Из сирийского лагеря в Киев эвакуировали 14 граждан Украины
Фото: Офис президента Украины

14 граждан Украины эвакуировали на самолете из сирийского лагеря в Киев.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорт Киев (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины – три женщины и 11 детей.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны".

Встреча эвакуированных лиц в аэропорту
Встреча эвакуированных лиц в аэропорту "Киев-Жуляны"
Фото: Офис президента Украины

Детали: Процесс эвакуации был организован совместно Министерством иностранных дел, Министерством обороны и Офисом президента.

Также большую поддержку оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.

По данным Офиса президента, в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, которые находятся в лагере Родж.

 
Фото: Офис президента Украины

Предыстория:

  • В октябре в Министерстве обороны сообщали после пятой очереди эвакуации, что в Сирии остаются 11 семей граждан Украины.
  • В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях беженцев - "Аль Холл" и "Родж" в северо-восточной части Сирии ("Сирийский Курдистан") находятся граждане Украины (женщины и дети).
  • "Аль Холл" и "Родж" – это лагеря беженцев на севере Сирии, в которых находятся лица, подозреваемые в связях "Исламским государством Ирака и Леванта". Лагеря контролируются Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.
  • Украина начала эвакуацию украинцев из страны, в несколько этапов, в конце 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Сириямиграциябеженцы
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