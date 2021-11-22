Из сирийского лагеря в Киев эвакуировали 14 граждан Украины

14 граждан Украины эвакуировали на самолете из сирийского лагеря в Киев.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорт Киев (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины – три женщины и 11 детей.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны".

Встреча эвакуированных лиц в аэропорту "Киев-Жуляны" Фото: Офис президента Украины

Детали: Процесс эвакуации был организован совместно Министерством иностранных дел, Министерством обороны и Офисом президента.

Также большую поддержку оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.

По данным Офиса президента, в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, которые находятся в лагере Родж.

Фото: Офис президента Украины

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