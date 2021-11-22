Из сирийского лагеря в Киев эвакуировали 14 граждан Украины
14 граждан Украины эвакуировали на самолете из сирийского лагеря в Киев.
Источник: сообщение Офиса президента
Дословно: "Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорт Киев (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины – три женщины и 11 детей.
Они находились в лагере закрытого типа Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны".
Детали: Процесс эвакуации был организован совместно Министерством иностранных дел, Министерством обороны и Офисом президента.
Также большую поддержку оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.
По данным Офиса президента, в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, которые находятся в лагере Родж.
Предыстория:
- В октябре в Министерстве обороны сообщали после пятой очереди эвакуации, что в Сирии остаются 11 семей граждан Украины.
- В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях беженцев - "Аль Холл" и "Родж" в северо-восточной части Сирии ("Сирийский Курдистан") находятся граждане Украины (женщины и дети).
- "Аль Холл" и "Родж" – это лагеря беженцев на севере Сирии, в которых находятся лица, подозреваемые в связях "Исламским государством Ирака и Леванта". Лагеря контролируются Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.
- Украина начала эвакуацию украинцев из страны, в несколько этапов, в конце 2020 года.