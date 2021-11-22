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Поліція провела 91 тисячу covid-перевірок у транспорті: найбільше порушень на Київщині

Понеділок, 22 листопада 2021, 13:12
Фото з Facebook УЗ

Правоохоронці за місяць провели понад 91 тисячу перевірок пасажирських перевезень на предмет дотримання карантинних обмежень.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Загалом із 21 жовтня органи Нацполіції провели 91 165 перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення.

Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію – відповідного сертифіката або негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену". 

 

Деталі: На автотранспорті провели 75 179 перевірок; на залізничних вокзалах – 15 181; в аеропортах – 805.

За виявленими фактами склали 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.  

 

Найбільше порушень виявили у Київській (216), Черкаській (83), Полтавській (67), Сумській (54), Вінницькій (33), Запорізькій та Хмельницькій (по 28), Одеській (25), Донецькій (23), Луганській (22), Дніпропетровській і Житомирській (по 21) областях.

Орім того, під час перевірок дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили 770 випадків нелегальних перевезень – у результаті склади 1066 відповідних протоколів.

Передісторія:

  • Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19.

Українська правда
Теми: поліціякоронавірусвакцинація


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