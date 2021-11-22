Полиция провела 91 тысячу covid-проверок в транспорте: лидер по нарушениям – Киевская область

Правоохранители за месяц провели более 91 тысячи проверок пассажирских перевозок на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В общей сложности с 21 октября органы Нацполиции провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения.

В частности, обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации – соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена".

Детали: На автотранспорте было проведено 75 179 проверок; на железнодорожных вокзалах – 15 181; в аэропортах – 805.

По выявленным фактам составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП.

Наибольшее количество нарушений обнаружили в Киевской (216), Черкасской (83), Полтавской (67), Сумской (54), Винницкой (33), Запорожской и Хмельницкой (по 28), Одесской (25), Донецкой (23), Луганской (22), Днепропетровской и Житомирской (по 21) областях.

Кроме того, в ходе проверок соблюдения карантинных ограничений полицейские обнаружили 770 случаев нелегальных перевозок – в результате составили 1066 соответствующих протоколов.

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